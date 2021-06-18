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Тяжелое ДТП в Перу: 27 погибших, 13 раненых

Тяжелое ДТП в Перу: 27 погибших, 13 раненых Двадцать семь человек погибли и 13 пострадали в результате ДТП на юге Перу. Они были работниками добывающей компании Hochschild Mining.
Другие страны
18 июня 2021 г. 22:21
Тяжелое ДТП в Перу: 27 погибших, 13 раненых

Двадцать семь человек погибли и 13 пострадали в результате ДТП на юге Перу. Они были работниками добывающей компании Hochschild Mining.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает "Hochschild Mining PLC.

Так, сегодня утром произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, который вез рабочих с месторождения "Пальянкатеа" в город Арекипа на юге Перу. С глубоким сожалением отмечается о 27 погибших и 13 раненых", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время ведется расследование.

Hochschild Mining - крупная компания по добыче и производству золота и серебра, зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже. У нее есть проекты в Северной и Южной Америке.

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