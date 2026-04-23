TWZ: США впервые за 38 лет применили палубную пушку против иранского судна

Стрельба из корабельных орудий с американского ракетного эсминца Spruance по торговому судну вблизи иранского побережья оказалась первым случаем подобного рода для военно-морских сил США за последние 38 лет.

Как передает Report, об этом пишет издание The War Zone (TWZ).

"Последний достоверно подтвержденный эпизод использования корабельного орудия боевым кораблем ВМС против другого судна имел место в ходе операции "Богомол", - заявил изданию анонимный представитель американского флота.

Операция "Богомол" была осуществлена вооруженными силами США 18 апреля 1988 года в акватории Персидского залива и представляла собой ответные меры после подрыва американского фрегата на морской мине иранского производства. В ходе этого столкновения американские военные уничтожили две иранские нефтедобывающие платформы, один фрегат и один катер, принадлежавшие Ирану. На тот период операция "Богомол" являлась самым масштабным морским сражением с участием ВМС США со времен Второй мировой войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американский эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance захватил в Оманском заливе грузовое судно TOUSKA, шедшее под иранским флагом.

Отметим, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке, в конфликт оказались втянуты все страны Персидского залива, что также привело к блокировке Ормузского пролива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое президент США Дональд Трамп позднее продлил на неопределенное время.

Стороны пытались провести в Пакистане переговоры по урегулированию конфликта, однако первый раунд, прошедший 11-12 апреля не привел к каким-либо результатам.

В качестве давления на Тегеран США заявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил о блокаде Ормуза уже для судов, направляющихся в страны Персидского залива. Динамически меняющаяся обстановка в регионе вызвала мировой энергетический кризис.