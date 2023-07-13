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Twitter задолжал 500 млн долларов бывшим работникам

Twitter задолжал 500 млн долларов бывшим работникам Twitter отказался выплатить по крайней мере 500 млн долларов обещанного выходного пособия тысячам сотрудников, которые были уволены после приобретения компании Илоном Маском.
Другие страны
13 июля 2023 г. 19:13
Twitter задолжал 500 млн долларов бывшим работникам

Twitter отказался выплатить по крайней мере 500 млн долларов обещанного выходного пособия тысячам сотрудников, которые были уволены после приобретения компании Илоном Маском.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Guardian.

Кортни МакМиллиан, которая руководила программами вознаграждений для сотрудников Twitter, подала коллективный иск в федеральный суд Сан-Франциско.

Она утверждает, что согласно плану увольнения, разработанному Twitter в 2019 году, большинству работников было обещано выплатить два месяца базовой зарплаты плюс одну неделю зарплаты за каждый полный год работы, если их уволят.

Старшим работникам, таким как МакМиллиан, должны были выплатить шесть месяцев базовой заработной платы. Но, по словам МакМиллиан, Twitter дал уволенным сотрудникам максимум один месяц выходного пособия, а многие из них не получили ничего.

Twitter уволил более половины своей рабочей силы в качестве меры по сокращению расходов после того, как Маск приобрел компанию в октябре.

Бывшие работники обвиняют Twitter и Маска в нарушении федерального закона, регулирующего планы выплат работникам.

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