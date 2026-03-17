Туск заявил об отказе Польши направлять войска в Иран

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не намерена отправлять своих военнослужащих в Иран, так как данный конфликт не представляет прямой угрозы для безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом Туск заявил перед заседанием правительства.

По его словам, Варшава не рассматривает свое участие в военных операциях в Иране, и данная позиция находит понимание у польских союзников.

"Это относится к нашим сухопутным, воздушным и военно-морским силам", - заявил Туск, добавив, что союзники, в том числе Соединенные Штаты, "полностью это осознают" и что "причин для беспокойства нет".

Польский премьер указал, что защита Балтийского моря по-прежнему является ключевым приоритетом оборонной стратегии страны.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что государства, получающие нефть через Ормузский пролив, должны участвовать в обеспечении безопасности судоходства в этом районе.