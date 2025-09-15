Туск заявил о нейтрализации очередного БПЛА над небом Польши
- 15 сентября, 2025
- 22:47
Служба государственной охраны Польши недавно нейтрализовала беспилотник, действовавший над правительственными зданиями (улица Парковая) и дворцом Бельведер.
Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х.
По его словам, также задержаны двое граждан Беларуси.
Полиция расследует обстоятельства инцидента, отметил Туск.
