    Туск заявил о нейтрализации очередного БПЛА над небом Польши

    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 22:47
    Служба государственной охраны Польши недавно нейтрализовала беспилотник, действовавший над правительственными зданиями (улица Парковая) и дворцом Бельведер.

    Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х.

    По его словам, также задержаны двое граждан Беларуси.

    Полиция расследует обстоятельства инцидента, отметил Туск.

    Polşa səmasında daha bir PUA vurulub

