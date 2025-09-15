İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    • 15 sentyabr, 2025
    • 23:07
    Polşa səmasında daha bir PUA vurulub

    Polşa Dövlət Mühafizə Xidməti bu yaxınlarda hökumət binaları (Parkovaya küçəsi) və Belvedere sarayı üzərində fəaliyyət göstərən pilotsuz uçan aparatı zərərsizləşdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşanın Baş naziri Donald Tusk "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    O qeyd edib ki, Belarusun iki vətəndaşı saxlanılıb.

    Polis hadisənin səbəblərini araşdırır.

    Туск заявил о нейтрализации очередного БПЛА над небом Польши

