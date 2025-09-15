Polşa səmasında daha bir PUA vurulub
Digər ölkələr
- 15 sentyabr, 2025
- 23:07
Polşa Dövlət Mühafizə Xidməti bu yaxınlarda hökumət binaları (Parkovaya küçəsi) və Belvedere sarayı üzərində fəaliyyət göstərən pilotsuz uçan aparatı zərərsizləşdirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşanın Baş naziri Donald Tusk "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
O qeyd edib ki, Belarusun iki vətəndaşı saxlanılıb.
Polis hadisənin səbəblərini araşdırır.
