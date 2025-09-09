Туск: Польша закроет границу с Беларусью из-за учений "Запад-2025"
Другие страны
- 09 сентября, 2025
- 16:08
Польша полностью закроет границу с Беларусью 11 сентября в связи с проведением совместных российско-белорусских учений "Запад-2025".
Как передает Report со ссылкой на польские СМИ, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
По его словам, перекрытие границы начнется в полночь с четверга на пятницу и затронет не только автомобильные пункты пропуска, но и железнодорожные переходы.
Напомним, что учения "Запад-2025" пройдут на территории Беларуси 12-16 сентября.
Ранее Туск назвал российско-белорусские учения тренировкой атаки на Польшу. Он заявил, что союзники немедленно отреагируют на эти маневры.
