Туск: Польша закроет границу с Беларусью из-за учений "Запад-2025"

Польша полностью закроет границу с Беларусью 11 сентября в связи с проведением совместных российско-белорусских учений "Запад-2025".

Как передает Report со ссылкой на польские СМИ, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

По его словам, перекрытие границы начнется в полночь с четверга на пятницу и затронет не только автомобильные пункты пропуска, но и железнодорожные переходы.

Напомним, что учения "Запад-2025" пройдут на территории Беларуси 12-16 сентября.

Ранее Туск назвал российско-белорусские учения тренировкой атаки на Польшу. Он заявил, что союзники немедленно отреагируют на эти маневры.