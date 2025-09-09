ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал
    Туск: Польша закроет границу с Беларусью из-за учений "Запад-2025"

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 16:08
    Туск: Польша закроет границу с Беларусью из-за учений Запад-2025

    Польша полностью закроет границу с Беларусью 11 сентября в связи с проведением совместных российско-белорусских учений "Запад-2025".

    Как передает Report со ссылкой на польские СМИ, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По его словам, перекрытие границы начнется в полночь с четверга на пятницу и затронет не только автомобильные пункты пропуска, но и железнодорожные переходы.

    Напомним, что учения "Запад-2025" пройдут на территории Беларуси 12-16 сентября. 

    Ранее Туск назвал российско-белорусские учения тренировкой атаки на Польшу. Он заявил, что союзники немедленно отреагируют на эти маневры.

    Polşa "Qərb-2025" təlimləri səbəbindən Belarus ilə sərhədi bağlayacaq
    Poland closing Belarus border due to Zapad military exercises, PM says

    Лента новостей