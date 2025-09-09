İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    • 09 sentyabr, 2025
    • 16:29
    Polşa Qərb-2025 təlimləri səbəbindən Belarus ilə sərhədi bağlayacaq

    Polşa Rusiya və Belarus arasında keçiriləcək "Qərb-2025" birgə təlimləri ilə əlaqədar olaraq sentyabrın 11-də Belarus ilə sərhədi tamamilə bağlayacaq.

    "Report" Polşa KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu Polşanın Baş naziri Donald Tusk bildirib.

    Onun sözlərinə görə, sərhədin bağlanması sentyabrın 11-də başlayacaq və təkcə avtomobil nəzarət-buraxılış məntəqələrini deyil, dəmir yolu keçidlərini də əhatə edəcək.

    Xatırladaq ki, "Qərb-2025" təlimləri 12-16 sentyabr tarixlərində Belarus ərazisində keçiriləcək.

    Daha əvvəl Tusk Rusiya-Belarus təlimlərini Polşaya hücum məşqi adlandırmışdı. O, müttəfiqlərin bu manevrlərə dərhal reaksiya verəcəyini bildirmişdi.

    Туск: Польша закроет границу с Беларусью из-за учений "Запад-2025"
    Poland closing Belarus border due to Zapad military exercises, PM says

