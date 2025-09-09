Polşa "Qərb-2025" təlimləri səbəbindən Belarus ilə sərhədi bağlayacaq
Digər ölkələr
- 09 sentyabr, 2025
- 16:29
Polşa Rusiya və Belarus arasında keçiriləcək "Qərb-2025" birgə təlimləri ilə əlaqədar olaraq sentyabrın 11-də Belarus ilə sərhədi tamamilə bağlayacaq.
"Report" Polşa KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu Polşanın Baş naziri Donald Tusk bildirib.
Onun sözlərinə görə, sərhədin bağlanması sentyabrın 11-də başlayacaq və təkcə avtomobil nəzarət-buraxılış məntəqələrini deyil, dəmir yolu keçidlərini də əhatə edəcək.
Xatırladaq ki, "Qərb-2025" təlimləri 12-16 sentyabr tarixlərində Belarus ərazisində keçiriləcək.
Daha əvvəl Tusk Rusiya-Belarus təlimlərini Polşaya hücum məşqi adlandırmışdı. O, müttəfiqlərin bu manevrlərə dərhal reaksiya verəcəyini bildirmişdi.
Son xəbərlər
17:29
Hesablama Palatası Naxçıvan Avtomobil Nəqliyyatı Agentliyində ciddi maliyyə nöqsanları aşkar edibMaliyyə
17:25
İZİA: Sumqayıt Sənaye Parkı çoxşaxəli sənaye mərkəzinə çevriləcəkSənaye
17:24
İran XİN başçısının AEBA baş direktoru ilə görüşü başlayıbRegion
17:22
HƏMAS Qüdsdəki terror aktına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürübDigər ölkələr
17:21
KİV: İsrail Dohada HƏMAS-ın yüksək vəzifəlilərinin öldürülməsi ilə bağlı əməliyyat həyata keçirib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
17:20
Hesablama Palatası: Ötən il dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına əsasən yeni layihələr maliyyələşdirilibMaliyyə
17:19
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Güləşçimiz Dünya Seriyasının yarımfinalında hakimlərin müəmmalı qərarı nəticəsində uduzdu"Fərdi
17:17
Azərbaycan səfiri və İran XİN-in Avrasiya İdarəsinin baş direktoru ikitərəfli əlaqələri müzakirə edibXarici siyasət
17:15