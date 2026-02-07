"Gəncə" klubunda yeni məşqçi təyinatı olub
- 07 fevral, 2026
- 11:24
"Gəncə" basketbol klubunda məşqçi təyinatı gerçəkləşib.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.
Zaur Məmmədov baş məşqçi Halil Atlının köməkçi təyin edilib.
43 yaşlı mütəxəssis son iki ildə klubun aşağı yaş qruplarından ibarət komandalarında çalışıb.
