Туск: Польша приняла решение открыть границу с Беларусью

Польша приняла решение открыть границу с Беларусью, соотвтетствующий документ будет подписан сегодня.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Польша закрыла границу в ночь на 12 сентября, заявив, что связано решение с началом российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Данные учения закончились 16 сентября.