    Туск: Польша приняла решение открыть границу с Беларусью

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 16:28
    Польша приняла решение открыть границу с Беларусью, соотвтетствующий документ будет подписан сегодня.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Польша закрыла границу в ночь на 12 сентября, заявив, что связано решение с началом российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Данные учения закончились 16 сентября.

    Польша Дональд Туск Беларусь Россия военные учения
    Polşa Belarus ilə sərhədi açmaq qərarına gəlib

