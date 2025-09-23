İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Polşa Belarus ilə sərhədi açmaq qərarına gəlib

    • 23 sentyabr, 2025
    • 16:40
    Polşa Belarus ilə sərhədi açmaq qərarına gəlib

    Polşa Belarus ilə sərhədi açmaq qərarına gəlib, müvafiq sənəd bu gün imzalanacaq.

    "Report"un xarici KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Polşanın Baş naziri Donald Tusk bildirib.

    Polşa sentyabrın 12-si gecə saatlarında sərhədi bağlayıb və bunun Rusiya-Belarus "Qərb-2025" hərbi təlimlərinin başlanması ilə əlaqədar olduğunu bildirib.

    Həmin təlimlər sentyabrın 16-da başa çatıb.

