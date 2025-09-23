Polşa Belarus ilə sərhədi açmaq qərarına gəlib
Digər ölkələr
- 23 sentyabr, 2025
- 16:40
Polşa Belarus ilə sərhədi açmaq qərarına gəlib, müvafiq sənəd bu gün imzalanacaq.
"Report"un xarici KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Polşanın Baş naziri Donald Tusk bildirib.
Polşa sentyabrın 12-si gecə saatlarında sərhədi bağlayıb və bunun Rusiya-Belarus "Qərb-2025" hərbi təlimlərinin başlanması ilə əlaqədar olduğunu bildirib.
Həmin təlimlər sentyabrın 16-da başa çatıb.
