Туск: ЕС ждет от Турции усилий по примирению с курдами

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Евросоюз ожидает от Турции усилий по соблюдению в стране основополагающих прав и свобод и скорейшего возобновления процесса примирения с курдами.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель Евросовета Дональд Туск в поздравительном письме турецкому премьеру Ахмету Давутоглу по итогам парламентских выборов.

"Учитывая доверие, вновь выраженное Вам и новому правительству, я верю, что теперь будут предприняты все усилия, чтобы создать атмосферу доверия в обществе, укрепить верховенство права и фундаментальных свобод и конструктивно вести переговоры с политической оппозицией. Я также надеюсь, что курдский мирный процесс будет возобновлен как можно скорее, основываясь на достигнутом до лета прогрессе", - говорится в письме, распространенном пресс-службой Евросовета.

Туск также отметил, что выборы прошли на фоне проблем с безопасностью и ограничений в отношении СМИ, при этом избирателям дали возможность сделать выбор среди реальных политических альтернатив.

Он сообщил, что вскоре ожидает новой встречи с премьером для обсуждения совместных действий в решении миграционного кризиса, а также укреплении двусторонних связей.