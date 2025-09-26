Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Turkish Airlines планирует купить до 225 самолетов Boeing

    26 сентября, 2025
    • 26 сентября, 2025
    • 12:55
    Turkish Airlines планирует купить до 225 самолетов Boeing

    Турецкая авиакомпания Turkish Airlines намерена приобрести до 225 самолетов Boeing для расширения и модернизации своего парка.

    Как сообщает Report со ссылкой на заявление Boeing Co, стороны заключил сделку на поставку 75 самолетов 787 Dreamliner, включая 35 лайнеров 787-9 и 15 единиц 787-10, с опционом на приобретение еще 25 самолетов этой серии.

    Заказ оценивается в более чем $22 млрд, по данным Ishka Ltd., производящей расчеты с учетом стандартных отраслевых скидок.

    Поставки ожидаются в 2029-2034 годах.

    Turkish Airlines также объявила о намерении купить до 150 самолетов Boeing 737 MAX, что может стать крупнейшим единовременным заказом на узкофюзеляжные лайнеры в истории Boeing.

    Заказ будет размещен, если авиакомпании удастся достигнуть договоренности с CFM International, производящей двигатели для Boeing 737.

    "Для нас большая честь, что Turkish Airlines вновь выбрала 787 Dreamliner и 737 MAX для обеспечения своего будущего роста", - заявила Стефани Поуп, президент и генеральный директор Boeing Commercial Airplanes.

    Имея офисы в Анкаре и Стамбуле, Boeing инвестировала $2млрд в развитие цепочки поставок, создав почти 5000 рабочих мест в Турции.

    Авиапарк Turkish Airlines насчитывает более 200 лайнеров Boeing, включая самолеты серий 787-9, 777, 737 MAX и 737 нового поколения, а также грузовые 777.

