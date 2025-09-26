İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    "Turkish Airlines" 225 "Boeing" almağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2025
    • 13:26
    Turkish Airlines 225 Boeing almağı planlaşdırır

    Türkiyənin "Turkish Airlines" aviaşirkəti öz parkını genişləndirmək və modernləşdirmək məqsədilə təxminən 225 "Boeing" təyyarəsi almaq niyyətindədir.

    "Report"un "Boeing Co" şirkətinin bəyanatına istinadən verdiyi xəbərə görə, tərəflər 75 ədəd "787 Dreamliner" təyyarəsinin tədarükü haqqında müqavilə imzalayıblar.

    Sifarişin dəyəri 22 milyard dollardan çoxdur.

    Tədarüklərin 2029-2034-cü illərdə həyata keçiriləcəyi gözlənilir.

    "Turkish Airlines" həmçinin 150-yə yaxın "Boeing 737 MAX" tipli təyyarə almaq niyyətində olduğunu bildirib.

    "Turkish Airlines"ın öz gələcək inkişafını təmin etmək üçün yenidən "787 Dreamliner" və "737 MAX" təyyarələrini seçməsi bizim üçün böyük şərəfdir", - "Boeing Commercial Airplanes"ın prezidenti və baş direktoru Stefani Poup bəyan edib.

    "Turkish Airlines"ın aviaparkında 787-9, 777, 737 MAX və yeni nəsil "Boeing 737" təyyarələri, eləcə də "Boeing 777" tipli yük təyyarələri daxil olmaqla 200-dən çox "Boeing" təyyarəsi var.

    Türkiyə "Boeing" "Turkish Airlines"
    Turkish Airlines планирует купить до 225 самолетов Boeing

    Son xəbərlər

    14:39

    İlham Əliyev ABŞ-yə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    14:36

    Fransalı idmançılar Bakıdakı turnirdə qızıl medal qazanıblar

    Fərdi
    14:35

    DİM sədri: Bu il 195 şəhid və qazi övladı ali məktəbə daxil olub

    Elm və təhsil
    14:33

    Ermənistanda daha bir məmur qətl hadisəsi ilə əlaqədar işdən qovulub

    Region
    14:33
    Video

    DİN-in şəxsi heyəti Anım günü ilə bağlı Zəfər parkını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    14:32

    "Sabah"ın futbolçusu əməliyyat olunub, 6 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    Futbol
    14:30

    Sırski: Cəbhədə vəziyyəti dəyişmək üçün Ukraynaya müasir dronlara qarşı silahlar lazımdır

    Digər ölkələr
    14:29

    "Ştutqart"ın üzvü UEFA Avropa Liqasında məhsuldar ötürmə verən ilk alman qapıçı olub

    Futbol
    14:26

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi sənədlərin elan olunması ilə davam etdirilir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti