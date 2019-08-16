Турецкий Ziraat Bank отказался работать с ЦБ Венесуэлы из-за санкций США

Крупнейший по своим активам в Турции государственный банк Ziraat Bank прекратил своё сотрудничество с Центральным банком Венесуэлы на фоне введённых США санкций.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно информации, главное финансовое учреждение Венесуэлы при содействии турецкого госбанка осуществляло операции по выдаче заработной платы подрядчикам, денежные переводы, а также принимало оплату за импорт продукции в национальной турецкой валюте - лире.

В Ziraat Bank подтвердили прекращение сотрудничества с Центробанком Венесуэлы, не предоставив никаких подробностей.

Официальный представитель венесуэльского Центрального банка пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию.