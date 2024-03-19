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Турецкий военный погиб при предотвращении диверсии террористов на севере Ирака

Турецкий военный погиб при предотвращении диверсии террористов на севере Ирака Турецкий военнослужащий погиб при предотвращении атаки террористов РКК на севере Ирака.
Другие страны
19 марта 2024 г. 16:46
Турецкий военный погиб при предотвращении диверсии террористов на севере Ирака

Турецкий военнослужащий погиб при предотвращении диверсионной атаки террористов РКК на севере Ирака.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Инцидент произошел в зоне антитеррористической операции "Пендже-Килит", которую ВС Турции проводят на севере Ирака с апреля 2022 года.

"При предотвращении диверсионной атаки террористов погиб один, ранения получили 4 военнослужащих ВС Турции. Раненые были госпитализированы. В то же время уничтожены по меньшей мере 6 террористов. Операции в регионе продолжаются", - сообщили в ведомстве.

Имена погибшего и раненых пока не разглашаются.

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Версия на английском языке One soldier killed, four more wounded as Turkish army prevents terrorists' sabotage attempt
Версия на азербайджанском языке Türkiyə ordusu terrorçuların diversiya cəhdinin qarşısını alıb, 1 şəhid, 4 yaralı var

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