О нас

В Мексике из-за рекордной жары за неделю погибли почти 30 человек

В Мексике из-за рекордной жары за неделю погибли почти 30 человек Не менее 27 человек погибли в Мексике за неделю из-за рекордной жары.
Другие страны
12 мая 2024 г. 21:14
В Мексике из-за рекордной жары за неделю погибли почти 30 человек

Не менее 27 человек погибли в Мексике за неделю из-за рекордной жары.

Как передает Report, об этом сообщает издание El Universal.

По данным газеты, наибольшее число жертв аномально высоких температур зафиксировано в штате Сан-Луис-Потоси в центре страны. Там умерли 15 человек, у всех медики выявили признаки теплового удара. Издание отмечает, что именно на Сан-Луис-Потоси пришлись наиболее высокие температуры, которые в городе Вальес достигали 48 градусов.

В штате Идальго власти выясняют причины смерти пяти человек, которые, по предварительным данным, умерли из-за последствий тепловых ударов.

В городе Оахака, столице одноименного штата, местные власти подтвердили смерть как минимум двух человек из-за высокой температуры, которая достигала здесь 40 градусов. При этом жара наложилась на крайне низкое качество воздуха, обусловленное дымом от лесных пожаров.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Кэмерон: Запрет на экспорт оружия из Британии в Израиль укрепит ХАМАС
Кэмерон: Запрет на экспорт оружия из Британии в Израиль укрепит ХАМАС
12 мая 2024 г. 21:44
Блинкен: США не прекращали поставки Израилю высокоточного оружия
Блинкен: США не прекращали поставки Израилю высокоточного оружия
12 мая 2024 г. 20:36
Не менее шести человек погибли в результате обрушения дома в Белгороде
Не менее шести человек погибли в результате обрушения дома в Белгороде
12 мая 2024 г. 20:32
Число погибших в результате наводнений на юге Бразилии достигло 143
Число погибших в результате наводнений на юге Бразилии достигло 143
12 мая 2024 г. 20:21
По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в Алабаме
По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в Алабаме
12 мая 2024 г. 19:42
Не менее 34 человек погибли в результате наводнений в Индонезии
Не менее 34 человек погибли в результате наводнений в Индонезии
12 мая 2024 г. 18:27
В США разработали реактивный беспилотник Razor с поддержкой боевых ракет
В США разработали реактивный беспилотник Razor с поддержкой боевых ракет
12 мая 2024 г. 17:49
Армия Израиля заявила о новых боях в Джабалии на севере Газы
Армия Израиля заявила о новых боях в Джабалии на севере Газы
12 мая 2024 г. 17:28
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,4
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,4
12 мая 2024 г. 16:49
Армия Израиля заявила о перехвате двух снарядов, запущенных из Рафаха
Армия Израиля заявила о перехвате двух снарядов, запущенных из Рафаха
12 мая 2024 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi