В Мексике из-за рекордной жары за неделю погибли почти 30 человек

Не менее 27 человек погибли в Мексике за неделю из-за рекордной жары.

Не менее 27 человек погибли в Мексике за неделю из-за рекордной жары.

Как передает Report , об этом сообщает издание El Universal.

По данным газеты, наибольшее число жертв аномально высоких температур зафиксировано в штате Сан-Луис-Потоси в центре страны. Там умерли 15 человек, у всех медики выявили признаки теплового удара. Издание отмечает, что именно на Сан-Луис-Потоси пришлись наиболее высокие температуры, которые в городе Вальес достигали 48 градусов.

В штате Идальго власти выясняют причины смерти пяти человек, которые, по предварительным данным, умерли из-за последствий тепловых ударов.

В городе Оахака, столице одноименного штата, местные власти подтвердили смерть как минимум двух человек из-за высокой температуры, которая достигала здесь 40 градусов. При этом жара наложилась на крайне низкое качество воздуха, обусловленное дымом от лесных пожаров.