Блинкен: США не прекращали поставки Израилю высокоточного оружия

США пока не приостанавливали передачу Израилю высокоточных боеприпасов, но изучают такую возможность.
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"Ответ на этот вопрос - нет", - заявил Блинкен на просьбу ведущей пояснить, ставили ли США на паузу поставку Израилю каких-либо иных, в том числе высокоточных боеприпасов, помимо 3,5 тыс. авиабомб, приостановку поставок которых ранее подтвердил Пентагон.
"Мы ясно дали понять, что в случае, если Израиль начнет масштабную военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа, то мы не станем поставлять определенные системы. Но в данный момент единственная вещь, поставки которой мы задерживаем, это бомбы большой мощности, потому что мы продолжаем консультации с Израилем, учитывая, какое воздействие могут иметь эти вооружения в случае применения в густонаселенных районах, включая Рафах", - продолжил он.
Блинкен подчеркнул, что США ожидают передачи Израилем плана обеспечения безопасности мирного населения Рафаха, а также плана "касательно того, что случится после завершения конфликта в секторе Газа". По его словам, США пока не получали ни того, ни другого.
При этом Блинкен усомнился в том, что Израиль сможет полностью нейтрализовать угрозу со стороны радикального палестинского движения ХАМАС даже в случае проведения операции в Рафахе. "Мы видим некоторые зачищенные Израилем от ХАМАС районы Газы, куда ХАМАС возвращается, в том числе на севере, включая Хан-Юнис", - отметил Блинкен, подчеркнув, что операция в Рафахе, которая, вероятно, будет сопровождаться "огромными потерями среди мирного населения", не гарантирует уничтожения ХАМАС.