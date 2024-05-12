Блинкен: США не прекращали поставки Израилю высокоточного оружия

США пока не приостанавливали передачу Израилю высокоточных боеприпасов, но изучают такую возможность.

США пока не приостанавливали передачу Израилю высокоточных боеприпасов, но изучают такую возможность.

Как передает Report , об этом заявил в интервью телекомпании CBS госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Ответ на этот вопрос - нет", - заявил Блинкен на просьбу ведущей пояснить, ставили ли США на паузу поставку Израилю каких-либо иных, в том числе высокоточных боеприпасов, помимо 3,5 тыс. авиабомб, приостановку поставок которых ранее подтвердил Пентагон.

"Мы ясно дали понять, что в случае, если Израиль начнет масштабную военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа, то мы не станем поставлять определенные системы. Но в данный момент единственная вещь, поставки которой мы задерживаем, это бомбы большой мощности, потому что мы продолжаем консультации с Израилем, учитывая, какое воздействие могут иметь эти вооружения в случае применения в густонаселенных районах, включая Рафах", - продолжил он.

Блинкен подчеркнул, что США ожидают передачи Израилем плана обеспечения безопасности мирного населения Рафаха, а также плана "касательно того, что случится после завершения конфликта в секторе Газа". По его словам, США пока не получали ни того, ни другого.

При этом Блинкен усомнился в том, что Израиль сможет полностью нейтрализовать угрозу со стороны радикального палестинского движения ХАМАС даже в случае проведения операции в Рафахе. "Мы видим некоторые зачищенные Израилем от ХАМАС районы Газы, куда ХАМАС возвращается, в том числе на севере, включая Хан-Юнис", - отметил Блинкен, подчеркнув, что операция в Рафахе, которая, вероятно, будет сопровождаться "огромными потерями среди мирного населения", не гарантирует уничтожения ХАМАС.