Турецкая делегация примет участие в переговорах о перемирии в Газе
- 07 октября, 2025
- 19:41
Турецкая делегация планирует принять участие в непрямых переговорах о прекращении огня в секторе Газа, которые проходят в египетском Шарм-эш-Шейхе.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".
По данным его источников, на Синайский полуостров продолжают прибывать делегации из Катара, США и Турции, представители которых примут участие в консультациях.
Информация о составе турецкой делегации пока не разглашается.
