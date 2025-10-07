Турецкая делегация примет участие в переговорах о перемирии в Газе

Турецкая делегация планирует принять участие в непрямых переговорах о прекращении огня в секторе Газа, которые проходят в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По данным его источников, на Синайский полуостров продолжают прибывать делегации из Катара, США и Турции, представители которых примут участие в консультациях.

Информация о составе турецкой делегации пока не разглашается.