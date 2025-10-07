Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Турецкая делегация примет участие в переговорах о перемирии в Газе

    Другие страны
    • 07 октября, 2025
    • 19:41
    Турецкая делегация примет участие в переговорах о перемирии в Газе

    Турецкая делегация планирует принять участие в непрямых переговорах о прекращении огня в секторе Газа, которые проходят в египетском Шарм-эш-Шейхе.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

    По данным его источников, на Синайский полуостров продолжают прибывать делегации из Катара, США и Турции, представители которых примут участие в консультациях.

    Информация о составе турецкой делегации пока не разглашается.

