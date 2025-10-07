Türkiyə nümayəndə heyəti Qəzzada atəşkəs danışıqlarında iştirak edəcək
- 07 oktyabr, 2025
- 19:58
Türkiyə nümayəndə heyəti hazırda Misirin Şarm əl-Şeyx şəhərində davam edən Qəzza zolağında dolayı atəşkəs danışıqlarında iştirak etməyi planlaşdırır.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Əl-Qahirə əl-İhbariyyə" telekanalı məlumat yayıb.
Telekanalın mənbələrinin bildirdiyinə görə, Qətər, ABŞ və Türkiyədən nümayəndə heyətləri Sinay yarımadasına gəlməkdə davam edir və onların nümayəndələri məsləhətləşmələrdə iştirak edəcək.
Türkiyə nümayəndə heyətinin tərkibi hələlik açıqlanmayıb.
