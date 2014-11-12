Турция, возглавляя G20, сделает акцент на наименее развитых странах

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Анкара во время своего председательствования в G20 поднимет вопрос экономического неравенства между членами большой двадцатки и наименее развитыми странами мира. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, выступая в парламенте Турции во вторник.

Председательствование в G20 перейдет к Турции 1 декабря.

"Турция в течение года будет у руля мировой экономики. Во время нашего председательствования мы откроем двери для диалога между странами большой двадцатки и наименее развитыми странами мира. Мы вынесем на повестку дня проблему малого и среднего бизнеса, а также влияние реального сектора на мировую экономику", — заявил А. Давутоглу.

Он добавил, что Турция будет выступать в роли координатора для помощи 47 наименее развитым странам от имени ООН. "Мы будет помощником для них. Эти страны могут обращаться к нам для решения своих проблем всегда, когда им это нужно", — сказал турецкий премьер-министр.

А.Давутоглу и несколько министров вылетают в среду в Австралию для участия в саммите G20, который состоится 15-16 ноября 2014 года в городе Брисбен.