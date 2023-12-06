Турция рассчитывает на взаимность США в вопросе продажи F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на взаимность США в вопросе продажи Анкаре истребителей F-16 в ответ на ратификацию турецким парламентом заявки на вступление Швеции в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на взаимность США в вопросе продажи Анкаре истребителей F-16 в ответ на ратификацию турецким парламентом заявки на вступление Швеции в НАТО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

"В вопросе F-16 мы сказали нашим собеседникам: "Если в Соединенных Штатах Америки есть Конгресс, то и у нас есть Конгресс, а именно наш парламент", который и примет окончательное решение [по вопросу одобрения заявки Швеции]. Как президент, я передал это [ратификационный протокол] в парламент, и вы [США] поблагодарили меня. Я выполнил свой долг, теперь жду чего-то и от вас. Давайте сделаем эти шаги вместе, одновременно", - сказал Эрдоган.

Эрдоган также сообщил, что переговоры Турции по приобретению европейского истребителя Eurofighter на случай, если США откажут в продаже ей F-16, продолжаются, отметив, что у Турции есть и другие альтернативы в вопросе приобретения истребителей нового поколения.