Турция призвала своих граждан быть бдительными при поездках в страны Европы

МИД Турции предупредил граждан страны, призвав их к большей бдительности при поездках в страны Европы.
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Предупреждение распространено после участившихся антитурецких выступлений, в частности, в Швеции, Нидерландах и Дании. На некоторых таких акциях сжигали Коран.
Кроме того, в Анкаре обратили внимание на увеличение количества акций протеста сторонников террористической группировки PKK в Европе.
"Турецкое внешнеполитическое ведомство призвало граждан принимать меры предосторожности и держаться подальше от мест проведения демонстраций. В случае проявления ксенофобии или расизма рекомендуется обращаться к местным властям", - пишет АР.