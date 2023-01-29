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Турция призвала своих граждан быть бдительными при поездках в страны Европы

Турция призвала своих граждан быть бдительными при поездках в страны Европы МИД Турции предупредил граждан страны, призвав их к большей бдительности при поездках в страны Европы.
Другие страны
29 января 2023 г. 17:47
Турция призвала своих граждан быть бдительными при поездках в страны Европы

МИД Турции предупредил граждан страны, призвав их к большей бдительности при поездках в страны Европы.

Об этом Report передает со ссылкой на Associated Press.

Предупреждение распространено после участившихся антитурецких выступлений, в частности, в Швеции, Нидерландах и Дании. На некоторых таких акциях сжигали Коран.

Кроме того, в Анкаре обратили внимание на увеличение количества акций протеста сторонников террористической группировки PKK в Европе.

"Турецкое внешнеполитическое ведомство призвало граждан принимать меры предосторожности и держаться подальше от мест проведения демонстраций. В случае проявления ксенофобии или расизма рекомендуется обращаться к местным властям", - пишет АР.

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