Турция призвала своих граждан быть бдительными при поездках в страны Европы

МИД Турции предупредил граждан страны, призвав их к большей бдительности при поездках в страны Европы.

МИД Турции предупредил граждан страны, призвав их к большей бдительности при поездках в страны Европы.

Об этом Report передает со ссылкой на Associated Press.

Предупреждение распространено после участившихся антитурецких выступлений, в частности, в Швеции, Нидерландах и Дании. На некоторых таких акциях сжигали Коран.

Кроме того, в Анкаре обратили внимание на увеличение количества акций протеста сторонников террористической группировки PKK в Европе.

"Турецкое внешнеполитическое ведомство призвало граждан принимать меры предосторожности и держаться подальше от мест проведения демонстраций. В случае проявления ксенофобии или расизма рекомендуется обращаться к местным властям", - пишет АР.