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    ​Турция охвачена перебоями электроснабжения

    Подача электричества была остановлена в 49 из 81 провинции страны

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Значительная часть территории Турции охвачена масштабными перебоями электричества.

    Как передает Report, подача электричества была остановлена в 49 из 81 провинции страны.

    Перебои продолжались с 10.30 утра по местному времени вплоть до позднего вечера, когда удалось восстановить подачу энергии в большинстве регионов.

    Премьер-министр страны Ахмед Давутоглу пообещал расследовать все возможные причины эксцесса, в том числе террористический акт.

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