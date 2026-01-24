Турция назначила лидера высокого уровня ООН по климату на COP31

Председатель турецкого фонда "Ноль отходов" (Sıfır Atık Vakfı) Самед Агырбаш назначен лидером высокого уровня ООН по климату на климатической конференции COP31, которую примет в этом году Турция.

Как передает Report, об этом в соцсетях сообщил президент COP31, министр окружающей среды и городского планирования Турции Мурат Курум.

"С удовольствием сообщаю о назначении Самеда Агырбаша лидером высокого уровня на климатическом саммите COP31, который Турция примет в этом году и который объединит представителей 197 стран", - написал он.

Мурат Курум также выразил уверенность, что Агырбаш внесет значительный вклад в успех процесса COP31.

Напомним, Турция была избрана страной-хозяйкой 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в ноябре 2025 года. Конференция пройдет в Анталье 9-20 ноября этого года, однако основные переговоры по подготовке к COP31 будут вестись в Австралии.