Турция надеется, что переговоры в Стамбуле приведут к прекращению огня

Турция рассчитывает, что предстоящие переговоры между делегациями РФ и Украины в Стамбуле будут способствовать прекращению огня.

Турция рассчитывает, что предстоящие переговоры между делегациями РФ и Украины в Стамбуле будут способствовать прекращению огня.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в администрации президента Турции.

"Как вы видели по заявлениям президента (Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.) мы рассчитываем, что стороны вновь соберутся в Стамбуле для проведения переговоров, которые послужат обеспечению прекращения огня и устойчивому миру в регионе. Двери Турции открыты всегда", - сказал представитель администрации.

Отмечается, что Стамбул уже готов принять переговоры.

"Всё готово, все вопросы, включая безопасность переговоров, будут обеспечены", - сказал представитель администрации турецкого лидера.