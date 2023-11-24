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Турция и Великобритания укрепляют сотрудничество в оборонной сфере

Турция и Великобритания укрепляют сотрудничество в оборонной сфере Министр обороны Великобритании Грант Шаппс провел встречу в Анкаре с министром обороны Турции Яшаром Гюлером.
Другие страны
24 ноября 2023 г. 02:08
Турция и Великобритания укрепляют сотрудничество в оборонной сфере

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс провел встречу в Анкаре с министром обороны Турции Яшаром Гюлером.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Великобритании в Турции.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы обороны и безопасности, а также текущее сотрудничество в области оборонной промышленности.

Два союзника по НАТО договорились укрепить сотрудничество. С этой целью министры подписали заявление о намерениях по оборонному сотрудничеству.

В рамках документа предусмотрена возможность проведения совместных учений в Средиземноморье, а также изучение возможностей поддержки безопасности вокруг Северной Африки и Ближнего Востока.

"Я был очень рад договориться об углублении британско-турецких оборонных отношений. Турция находится на перекрестке трех континентов, и во времена такой глобальной нестабильности ее влияние нельзя недооценивать", – отметил британский министр.

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