Турция и Великобритания укрепляют сотрудничество в оборонной сфере

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс провел встречу в Анкаре с министром обороны Турции Яшаром Гюлером.
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Согласно информации, стороны обсудили вопросы обороны и безопасности, а также текущее сотрудничество в области оборонной промышленности.
Два союзника по НАТО договорились укрепить сотрудничество. С этой целью министры подписали заявление о намерениях по оборонному сотрудничеству.
В рамках документа предусмотрена возможность проведения совместных учений в Средиземноморье, а также изучение возможностей поддержки безопасности вокруг Северной Африки и Ближнего Востока.
"Я был очень рад договориться об углублении британско-турецких оборонных отношений. Турция находится на перекрестке трех континентов, и во времена такой глобальной нестабильности ее влияние нельзя недооценивать", – отметил британский министр.