Турция и Великобритания укрепляют сотрудничество в оборонной сфере

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс провел встречу в Анкаре с министром обороны Турции Яшаром Гюлером.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс провел встречу в Анкаре с министром обороны Турции Яшаром Гюлером.

Как передает Report , об этом сообщили в посольстве Великобритании в Турции.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы обороны и безопасности, а также текущее сотрудничество в области оборонной промышленности.

Два союзника по НАТО договорились укрепить сотрудничество. С этой целью министры подписали заявление о намерениях по оборонному сотрудничеству.

В рамках документа предусмотрена возможность проведения совместных учений в Средиземноморье, а также изучение возможностей поддержки безопасности вокруг Северной Африки и Ближнего Востока.

"Я был очень рад договориться об углублении британско-турецких оборонных отношений. Турция находится на перекрестке трех континентов, и во времена такой глобальной нестабильности ее влияние нельзя недооценивать", – отметил британский министр.