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Тунис готов активизировать сотрудничество и обмениваться опытом с НАТО

Тунис готов активизировать сотрудничество и обмениваться опытом с НАТО Министр национальной обороны Туниса Имад Мамиш и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр обсудили вопросы сотрудничества и пути его расширения.
Другие страны
16 апреля 2024 г. 02:55
Тунис готов активизировать сотрудничество и обмениваться опытом с НАТО

Министр национальной обороны Туниса Имад Мамиш и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр обсудили вопросы сотрудничества и пути его расширения.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Tunis Afrique Presse.

По его данным, министр отметил "развитие сотрудничества с НАТО, которое способствовало наращиванию обороноспособности тунисских вооруженных сил, особенно после приобретения Тунисом в 2015 году статуса основного союзника вне НАТО".

Мамиш подтвердил готовность министерства национальной обороны североафриканской страны "реализовать механизмы партнерства с НАТО, активизировать сотрудничество в области подготовки кадров и обмениваться опытом в духе взаимного уважения и доверия, к обоюдной выгоде обеих сторон".

В свою очередь Бауэр высоко оценил уровень сотрудничества между Тунисом и НАТО, отметив, в частности, "наращивание потенциала тунисской армии во всех военных областях". Он подтвердил готовность альянса и дальше расширять это сотрудничество.

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