Тунис готов активизировать сотрудничество и обмениваться опытом с НАТО

Министр национальной обороны Туниса Имад Мамиш и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр обсудили вопросы сотрудничества и пути его расширения.

Министр национальной обороны Туниса Имад Мамиш и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр обсудили вопросы сотрудничества и пути его расширения.

Как передает Report , об этом сообщило информационное агентство Tunis Afrique Presse.

По его данным, министр отметил "развитие сотрудничества с НАТО, которое способствовало наращиванию обороноспособности тунисских вооруженных сил, особенно после приобретения Тунисом в 2015 году статуса основного союзника вне НАТО".

Мамиш подтвердил готовность министерства национальной обороны североафриканской страны "реализовать механизмы партнерства с НАТО, активизировать сотрудничество в области подготовки кадров и обмениваться опытом в духе взаимного уважения и доверия, к обоюдной выгоде обеих сторон".

В свою очередь Бауэр высоко оценил уровень сотрудничества между Тунисом и НАТО, отметив, в частности, "наращивание потенциала тунисской армии во всех военных областях". Он подтвердил готовность альянса и дальше расширять это сотрудничество.