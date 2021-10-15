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Трюдо объявит состав нового правительства Канады 25 октября

Трюдо объявит состав нового правительства Канады 25 октября Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявит состав нового правительства страны 25 октября.
Другие страны
15 октября 2021 г. 06:22
Трюдо объявит состав нового правительства Канады 25 октября

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявит состав нового правительства страны 25 октября.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на свои источники.

По их данным, в правительстве "появятся новые лица, а часть бывших глав ведомств могут покинуть кабинет". В частности, глава Минобороны Харджит Сингх Саджан может перейти на другую работу, а оборонное ведомство может возглавить женщина. Также премьер-министр намерен сохранить свой гендерный подход к назначению министров, когда портфели поровну разделены между мужчинами и женщинами. Ранее Трюдо подтвердил, что его заместитель и глава Минфина Христя Фриланд сохранит свои должности.

20 сентября в Канаде прошли внеочередные парламентские выборы. Либеральной партии удалось получить 159 из 338 мандатов в нижней палате парламенте, что позволило Трюдо сохранить должность премьер-министра, которому предстоит теперь сформировать правительство меньшинства. Для полной победы на выборах нужно было получить не менее 170 мандатов.

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Версия на азербайджанском языке Kanadanın yeni hökumətinin tərkibi oktyabrın 25-də açıqlanacaq

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