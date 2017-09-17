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    Тропический шторм Мария сформировался над Атлантическим океаном

    В настоящее время шторм находится в тысяче километров от Малых Антильских островов

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Тропический шторм «Мария» сформировался в Атлантическом океане недалеко от бассейна Карибского моря.

    Как передает Report, об этом сообщает Центр предупреждения ураганов США.

    По данным экспертов центра, в настоящее время шторм находится приблизительно в тысяче километров от Малых Антильских островов и движется на запад со скоростью 32 км/ч, сообщает CNN.

    Согласно прогнозу метеорологов, «Мария» к началу следующей недели усилится до урагана, говорится в сообщении.

    Также отмечается, что к середине недели ураган может обрушиться на Виргинские острова и Пуэрто-Рико.

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