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Тропический циклон обрушился на восточное побережье Индии

Тропический циклон обрушился на восточное побережье Индии Из прибрежных районов власти эвакуировали около 3,5 млн человек
Другие страны
26 мая 2021 г. 11:45
Тропический циклон обрушился на восточное побережье Индии

Тропический циклон "Яас", возникший в Бенгальском заливе, в среду утром обрушился на восточное побережье Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на Метеорологический департамент Индии.

В ближайшие часы циклон пересечет восточное побережье страны на стыке границ штатов Одиша и Западная Бенгалия между городом Парадип и островом Сагар, принеся с собой сильные дожди и шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 155 км/час.

Из прибрежных районов власти эвакуировали около 3,5 млн человек.

Индийская береговая охрана развернула корабли и авиацию, привела в повышенную готовность группы спасателей в зоне Бенгальского залива для оказания помощи населению восточного побережья, по которым нанес удар "Яас".

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Версия на английском языке Tropical cyclone makes landfall on India's east

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