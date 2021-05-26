Тропический циклон обрушился на восточное побережье Индии

Из прибрежных районов власти эвакуировали около 3,5 млн человек

Тропический циклон "Яас", возникший в Бенгальском заливе, в среду утром обрушился на восточное побережье Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на Метеорологический департамент Индии.

В ближайшие часы циклон пересечет восточное побережье страны на стыке границ штатов Одиша и Западная Бенгалия между городом Парадип и островом Сагар, принеся с собой сильные дожди и шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 155 км/час.

Из прибрежных районов власти эвакуировали около 3,5 млн человек.

Индийская береговая охрана развернула корабли и авиацию, привела в повышенную готовность группы спасателей в зоне Бенгальского залива для оказания помощи населению восточного побережья, по которым нанес удар "Яас".