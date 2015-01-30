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    ​Трое военных из США погибли в аэропорту Кабула

    По предварительным данным, их расстрелял афганский солдат

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Трое американских военных, служивших по контракту, были убиты в ходе нападения в аэропорту Кабула.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщают американские и афганские военные чиновники.

    По предварительным данным, их расстрелял афганский солдат; расследование инцидента уже началось.

    Ранее власти Афганистана сообщили, что 16 человек были убиты в нападениях боевиков в восточной провинции Лагман. Из них 12 человек погибли в результате атаки смертника во время похорон четырех человек, погибших при предыдущем взрыве.

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