​Трое военных из США погибли в аэропорту Кабула

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Трое американских военных, служивших по контракту, были убиты в ходе нападения в аэропорту Кабула.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщают американские и афганские военные чиновники.



По предварительным данным, их расстрелял афганский солдат; расследование инцидента уже началось.



Ранее власти Афганистана сообщили, что 16 человек были убиты в нападениях боевиков в восточной провинции Лагман. Из них 12 человек погибли в результате атаки смертника во время похорон четырех человек, погибших при предыдущем взрыве.