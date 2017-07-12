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    Трое военнослужащих армии Нигерии погибли в результате нападения боевиков "Боко Харам"

    Конвой солдат и дружинников попал в засаду террористов в деревне Хамбагда, - сказал один из представителей армии

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Трое военнослужащих армии Нигерии погибли в результате нападения боевиков исламистской группировки "Боко Харам" на северо-востоке страны.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

    Сообщается, что в понедельник боевики открыли огонь по военному конвою недалеко от города Гвоза, расположенного рядом с границей с Камеруном.

    "Конвой солдат и дружинников попал в засаду террористов "Боко Харам" в деревне Хамбагда, в результате погибли трое солдат", - сказал один из представителей армии. Также в ходе перестрелки были ликвидированы два боевика.

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