Три яхты затонули в греческом порту Пирей в результате пожара

В греческом порту Пирей затонули три яхты в результате пожара, вспыхнувшего на одном из судов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местное издание Ekathimerini.

Согласно информации, все три судна стояли на якоре в порту. Пожар начался на одной из яхт и быстро перекинулся на соседние суда.

Сотрудники береговой охраны с буксиром и восемью пожарными машинами в течение нескольких часов пытались локализовать пожар.

Причина возгорания пока не установлена.