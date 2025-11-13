Три яхты затонули в греческом порту Пирей в результате пожара
- 13 ноября, 2025
- 11:37
В греческом порту Пирей затонули три яхты в результате пожара, вспыхнувшего на одном из судов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на местное издание Ekathimerini.
Согласно информации, все три судна стояли на якоре в порту. Пожар начался на одной из яхт и быстро перекинулся на соседние суда.
Сотрудники береговой охраны с буксиром и восемью пожарными машинами в течение нескольких часов пытались локализовать пожар.
Причина возгорания пока не установлена.
