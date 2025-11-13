Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Три яхты затонули в греческом порту Пирей в результате пожара

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 11:37
    Три яхты затонули в греческом порту Пирей в результате пожара

    В греческом порту Пирей затонули три яхты в результате пожара, вспыхнувшего на одном из судов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на местное издание Ekathimerini.

    Согласно информации, все три судна стояли на якоре в порту. Пожар начался на одной из яхт и быстро перекинулся на соседние суда.

    Сотрудники береговой охраны с буксиром и восемью пожарными машинами в течение нескольких часов пытались локализовать пожар.

    Причина возгорания пока не установлена.

    Греция яхта возгорание пожар
    Yunanıstanın Pirey limanında yanğın nəticəsində üç yaxta batıb

    Последние новости

    12:09

    В 2026 году в госбюджете на мероприятия по вопросам семьи, женщин и детей предусмотрено 11,3 млн манатов

    Финансы
    12:09

    Рассмотрение проекта госбюджета в парламенте Армении отложили из-за отсутствия кворума

    В регионе
    12:07

    AMADA наказало 13 спортсменов за нарушение антидопинговых правил

    Индивидуальные
    12:06

    Гималай Мамишов: Расходы бюджета выросли на 30% по сравнению с 2022 годом

    Финансы
    12:03

    Сын осужденного за покушение на Фазиля Мустафу приговорен к 10 годам тюрьмы

    Происшествия
    12:02

    Сегодня состоится открытие бакинского офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних дней

    Внешняя политика
    12:00

    ЕК передаст Украине около €6 млрд за счет дохода от активов России

    Другие страны
    11:57

    Аида Балаева: Казахстан уделяет особое внимание укреплению межконфессионального диалога

    Внешняя политика
    11:57

    Иностранные специалисты смогут получить визу и ВНЖ в Азербайджане по упрощенной процедуре

    Внутренняя политика
    Лента новостей