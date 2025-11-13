Yunanıstanın Pirey limanında yanğın nəticəsində üç yaxta batıb
Digər ölkələr
- 13 noyabr, 2025
- 11:53
Yunanıstanın Pirey limanında gəmilərdən birində baş verən yanğın nəticəsində üç yaxta batıb.
Bu barədə "Report" yerli "Ekathimerini" nəşrinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hər üç gəmi limanda lövbərdə dayanıb. Yanğın yaxtalardan birində başlayıb və tez bir zamanda digər gəmilərə yayılıb.
Sahil mühafizəsi əməkdaşları yedək gəmi və səkkiz yanğınsöndürən maşınla bir neçə saat ərzində yanğını lokallaşdırmağa çalışıblar.
Yanğının səbəbi hələ ki, müəyyən edilməyib.
