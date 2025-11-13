İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Yunanıstanın Pirey limanında yanğın nəticəsində üç yaxta batıb

    Digər ölkələr
    • 13 noyabr, 2025
    • 11:53
    Yunanıstanın Pirey limanında yanğın nəticəsində üç yaxta batıb

    Yunanıstanın Pirey limanında gəmilərdən birində baş verən yanğın nəticəsində üç yaxta batıb.

    Bu barədə "Report" yerli "Ekathimerini" nəşrinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hər üç gəmi limanda lövbərdə dayanıb. Yanğın yaxtalardan birində başlayıb və tez bir zamanda digər gəmilərə yayılıb.

    Sahil mühafizəsi əməkdaşları yedək gəmi və səkkiz yanğınsöndürən maşınla bir neçə saat ərzində yanğını lokallaşdırmağa çalışıblar.

    Yanğının səbəbi hələ ki, müəyyən edilməyib.

    Yunanıstan yanğın yaxta gəmi
    Три яхты затонули в греческом порту Пирей в результате пожара

    Son xəbərlər

    12:12

    Məktəblərdə daimi və rəqabətli müəllim modelinə keçid nəzərdə tutulur

    Elm və təhsil
    12:08

    Nazir müavini: "İxracyönümlü məhsul istehsalının artırılması əsas prioritetlərdəndir"

    Biznes
    12:07
    Foto

    Vəngli, Daşbulaq və Badara kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:06

    Sabah hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:06

    Adil Kərimli: Azərbaycanla Mərkəzi Asiya ölkələri arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq inkişaf edir

    Mədəniyyət siyasəti
    12:05

    MEDİA onlayn media subyektlərinə dəstək üçün müsabiqə elan edib

    Daxili siyasət
    12:05

    Səməd Bəşirli: "Azərbaycanda elmin inkişafına ayrılan dövlət vəsaiti 2 dəfə artıb"

    Biznes
    12:02

    Kürdəmirin yeni icra başçısı kollektivə təqdim olunub

    Daxili siyasət
    12:00

    Məcnun Məmmədov: "Kənd təsərrüfatı sahəsinə dövlət dəstəyinin həcmi və effektivliyi artırılıb"

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti