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    Три человека пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в Бельгии

    Персонал эвакуирован, пострадавшим оказана медицинскую помощь© Reuters

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В бельгийском городе Шатле произошел взрыв на металлургическом заводе компании Aperam, в результате которого пострадали три человека, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Инцидент произошел утром 9 мая из-за взрыва баллона газа. После этого работа на заводе была временно приостановлена, так как пожарные осуществляли проверку здания на наличие возгорания.

    Персонал был эвакуирован. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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