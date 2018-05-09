Три человека пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в Бельгии

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В бельгийском городе Шатле произошел взрыв на металлургическом заводе компании Aperam, в результате которого пострадали три человека, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.
Инцидент произошел утром 9 мая из-за взрыва баллона газа. После этого работа на заводе была временно приостановлена, так как пожарные осуществляли проверку здания на наличие возгорания.
Персонал был эвакуирован. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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