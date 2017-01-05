Три человека получили ножевые ранения в драке на востоке Москвы

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Три человека ранены ножом в драке на востоке Москвы.

Как передает Report, об этом сoобшили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

Отмечено, что "драка между мужчинами произошла после совместного употребления спиртных напитков в одном из домов на улице Бойцовая; в результате потасовки три человека получили ножевые ранения и были госпитализированы".

По предварительным данным, один из потерпевших являлся зачинщиком драки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

