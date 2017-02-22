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    Три человека погибли из-за взрыва на предприятии в Китае

    Инцидент произошел в здании компании, которая специализируется на продаже взрывчатых веществ

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Мощный взрыв стал причиной гибели трех человек и ранения еще 21 на предприятии, расположенном в провинции Ляонин (Северо- Восточный Китай).

    Как передает Report, об этом сообщает Центральное китайское телевидение.

    Инцидент произошел вечером 21 февраля, в здании компании, которая специализируется на продаже взрывчатых веществ.

    На месте ЧП работают спасатели. Уточняются данные о точном числе пострадавших, ведется расследование причин инцидента.

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