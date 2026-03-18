Три частных самолета в аэропорту Бен-Гурион повреждены обломками ракет

Три частных самолета получили повреждения в результате попадания обломков ракет в аэропорту Бен-Гурион под Тель-Авивом.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Управление аэропортов Израиля.

"Сегодня утром три частных самолета были повреждены обломками, попавшими в зону обстрела", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, инциденты происходили в течение последних нескольких дней. Один из самолетов загорелся, а два других получили незначительные повреждения.

Сообщений о пострадавших нет.