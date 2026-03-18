Три частных самолета в аэропорту Бен-Гурион повреждены обломками ракет
Другие страны
- 18 марта, 2026
- 20:45
Три частных самолета получили повреждения в результате попадания обломков ракет в аэропорту Бен-Гурион под Тель-Авивом.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Управление аэропортов Израиля.
"Сегодня утром три частных самолета были повреждены обломками, попавшими в зону обстрела", - говорится в заявлении.
По данным ведомства, инциденты происходили в течение последних нескольких дней. Один из самолетов загорелся, а два других получили незначительные повреждения.
Сообщений о пострадавших нет.
