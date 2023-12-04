Тренировочный самолет ВВС Индии разбился на юге страны

Учебно-тренировочный самолет ВВС Индии с двумя офицерами на борту разбился в округе Медак штата Телангана на юге страны.

Учебно-тренировочный самолет ВВС Индии с двумя офицерами на борту разбился в округе Медак штата Телангана на юге страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили индийские военно-воздушные силы.

"Самолет Pilatus PC-7 Mk II потерпел крушение сегодня утром во время обычного тренировочного вылета. С глубоким сожалением ВВС подтверждают, что оба пилота, находившиеся на борту самолета, получили смертельные травмы", - сообщили ВВС на своей странице в соцсети "Х".

Во время крушения на борту самолета находились инструктор и пилот-стажер. Они вылетели с базы академии ВВС. Следственной комиссии поручено выяснить причины аварии.