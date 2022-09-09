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Траур в Британии отменят спустя семь дней после похорон Елизаветы II

Траур в Британии отменят спустя семь дней после похорон Елизаветы II Общенациональный траур в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II начался в пятницу и продлится вплоть до седьмого дня после ее похорон.
Другие страны
9 сентября 2022 г. 12:33
Траур в Британии отменят спустя семь дней после похорон Елизаветы II

Общенациональный траур в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II начался в пятницу и продлится вплоть до седьмого дня после ее похорон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

"После смерти Ее Величества королевы Его Величество король высказал пожелание, чтобы период траура продолжался с настоящего момента и на протяжении еще семи дней после похорон королевы", - говорится в заявлении дворца. При этом отмечается, что дата траурной церемонии пока не определена и соответствующее решение будет принято "в надлежащее время".

Ориентировочной датой похорон, согласно ранее распространявшемуся плану траурных мероприятий, назывался 10-й день после смерти монарха. Таким образом, траур должен продлиться примерно до 25-26 сентября.

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Версия на английском языке Mourning in UK to last for seven days after Queen's funeral

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