Новый премьер Великобритании Лиз Трасс, которая вступила в должность накануне, выразила обеспокоенность в связи с новостями об ухудшении состояния здоровья королевы Елизаветы II.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Л. Трасс в Twitter.

"Вся страна глубоко обеспокоена новостями из Букингемского дворца.

Мои мысли — и мысли людей по всему Соединенному Королевству — сейчас с Ее Величеством Королевой и ее семьей", - отметила Трасс.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.