Британская королева приняла отставку Бориса Джонсона

Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона, cообщает Report cо ссылкой на Sky News.
Теперь он официально ушел с поста премьер-министра страны.
В ходе визита в Балморал Джонсона сопровождала супруга Кэрри. Они уже покинули дворец.
Ожидается, что в ближайшее время королева назначит премьером Лиз Трасс и поручит ей формирование нового правительства. Трасс станет 15-м премьером, назначенным Елизаветой II.
Накануне было объявлено, что новым премьер-министром Великобритании избрана Лиз Трасс.