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Британская королева приняла отставку Бориса Джонсона

Британская королева приняла отставку Бориса Джонсона Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона, cообщает Report cо ссылкой на Sky News.
Другие страны
6 сентября 2022 г. 15:26
Британская королева приняла отставку Бориса Джонсона

Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона, cообщает Report cо ссылкой на Sky News.

Теперь он официально ушел с поста премьер-министра страны.

В ходе визита в Балморал Джонсона сопровождала супруга Кэрри. Они уже покинули дворец.

Ожидается, что в ближайшее время королева назначит премьером Лиз Трасс и поручит ей формирование нового правительства. Трасс станет 15-м премьером, назначенным Елизаветой II.

Накануне было объявлено, что новым премьер-министром Великобритании избрана Лиз Трасс.

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Версия на английском языке UK Queen accepts Boris Johnson's resignation

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