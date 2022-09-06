Британская королева приняла отставку Бориса Джонсона

Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона, cообщает Report cо ссылкой на Sky News.

Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона, cообщает Report cо ссылкой на Sky News.

Теперь он официально ушел с поста премьер-министра страны.

В ходе визита в Балморал Джонсона сопровождала супруга Кэрри. Они уже покинули дворец.

Ожидается, что в ближайшее время королева назначит премьером Лиз Трасс и поручит ей формирование нового правительства. Трасс станет 15-м премьером, назначенным Елизаветой II.

Накануне было объявлено, что новым премьер-министром Великобритании избрана Лиз Трасс.