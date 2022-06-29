Трасс: Переговоры с РФ можно будет вести только после военной победы Украины

Долгосрочный мир в Европе возможен только в случае поражения РФ в Украине, сейчас не время для переговоров.

Долгосрочный мир в Европе возможен только в случае поражения РФ в Украине, сейчас не время для переговоров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая на форуме НАТО в Мадриде.

"Мы обязаны добиться поражения России в Украине. Мы должны это сделать ради европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ достичь долгосрочного мира в Европе. Некоторые говорят о возможности переговоров сейчас, пока Россия все еще в Украине. Но я думаю, что это принесло бы ложный мир", - сказала руководитель британского внешнеполитического ведомства.

Трасс добавила, что западные страны "должны усвоить уроки прошлого, например, провал Минских соглашений, чтобы обеспечить долгий мир в регионе". "Мой посыл заключается в том, что мы сперва должны нанести поражение России, а затем вести переговоры", - указала она.