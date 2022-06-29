О нас

Трасс: Переговоры с РФ можно будет вести только после военной победы Украины

Трасс: Переговоры с РФ можно будет вести только после военной победы Украины Долгосрочный мир в Европе возможен только в случае поражения РФ в Украине, сейчас не время для переговоров.
Другие страны
29 июня 2022 г. 12:37
Трасс: Переговоры с РФ можно будет вести только после военной победы Украины

Долгосрочный мир в Европе возможен только в случае поражения РФ в Украине, сейчас не время для переговоров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая на форуме НАТО в Мадриде.

"Мы обязаны добиться поражения России в Украине. Мы должны это сделать ради европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ достичь долгосрочного мира в Европе. Некоторые говорят о возможности переговоров сейчас, пока Россия все еще в Украине. Но я думаю, что это принесло бы ложный мир", - сказала руководитель британского внешнеполитического ведомства.

Трасс добавила, что западные страны "должны усвоить уроки прошлого, например, провал Минских соглашений, чтобы обеспечить долгий мир в регионе". "Мой посыл заключается в том, что мы сперва должны нанести поражение России, а затем вести переговоры", - указала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
22 июня 2022 г. 14:15
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
22 июня 2022 г. 13:18
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
23 июня 2022 г. 03:27
Макрон прокомментировал решение ЕС
Макрон прокомментировал решение ЕС
23 июня 2022 г. 23:48
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
25 июня 2022 г. 00:14
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
27 июня 2022 г. 00:06
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
28 июня 2022 г. 09:29
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
28 июня 2022 г. 16:33
В Загатале селевые потоки затопили дома
ФотоВ Загатале селевые потоки затопили дома
29 июня 2022 г. 10:23
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
23 июня 2022 г. 02:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi