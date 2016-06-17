​Транскавказская магистраль открыта после камнепада

Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ Транскавказская магистраль, соединяющая Россию со странами Закавказья, отрыта спустя сутки после камнепада.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС по Северной Осетии.

В среду около 23.00 на 69-м километре Транскама сошел камнепад. Дорога была закрыта в обоих направлениях. Пострадавших нет.

"С 23.30 Транскам открыт", — сказал собеседник агентства.

Транскавказская магистраль, проходящая в высокогорье, является единственной дорогой, по которой можно попасть из России в Южную Осетию.