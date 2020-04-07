NYT: Трампа в январе предупреждали о связанных с коронавирусом угрозах

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в конце января текущего года предупреждал президента США Дональда Трампа о том, к каким серьезным последствиям может привести распространение нового коронавируса в стране, однако американский лидер начал активно принимать соответствующие меры значительно позже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в статье, опубликованной в электронной версии газеты The New York Times.

Как отмечается в материале, в служебной записке Наварро, с которой ознакомились журналисты, подчеркивалось, что вирус "может обойтись США в триллионы долларов, миллионы американцев будут подвергнуты риску заболевания или смерти". Документ датируется 29 января. Как констатирует издание, в этот период "Трамп преуменьшал опасность для США, а позже он заявлял, что никто не мог предсказать столь разрушительных последствий".

Наварро подчеркивал в записке, что в свете поступавшей в то время информации из Китая "не следует упускать из виду риск возникновения пандемии при наименее благоприятном развитии событий". Советник американского лидера отмечал, что согласно самому негативному прогнозу, в США из-за вируса могут умереть более полумиллиона человек. "На следующий день Трамп одобрил ограничения на поездки из Китая, однако он начал предпринимать более активные меры для предотвращения распространения вируса только через несколько недель", - говорится в статье.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 358 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 10,9 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.