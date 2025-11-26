Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Трамп заявил об отсутствии жесткого крайнего срока для сделки по Украине

    • 26 ноября, 2025
    • 04:39
    Президент США Дональд Трамп заявил, что жесткого крайнего срока для заключения сделки по урегулированию украинской войны нет.

    Как сообщает Report, об этом американский лидер заявил журналистам на борту своего самолета во время следования в штат Флорида, аудиозапись распространила пресс-служба Белого дома.

    "Знаете, каков крайний срок для меня? Когда это (война - ред.) закончится", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов об установленном им ранее на 27 ноября крайнем сроке согласования условий мирного плана США.

    Трамп также отметил, что европейские союзники Вашингтона будут играть активную роль в обеспечении гарантий безопасности для Киева.

    "Европа будет в значительной степени вовлечена в это. Мы работаем над этим с Европой, - сказал он, отвечая на вопрос о том, как будут оговариваться гарантии безопасности при урегулировании украинского конфликта. - Европа очень хочет, чтобы все это прекратилось".

    Tramp Ukrayna ilə bağlı razılaşma üçün qəti vaxt limitinin olmadığını deyib

