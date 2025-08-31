    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Президент США Дональд Трамп заявил о важности поддержания хороших отношений с ядерными державами.

    Как передает Report, такую позицию он изложил в интервью порталу The Daily Caller, фрагмент которого был опубликован в воскресенье.

    Трампу, в частности, был задан вопрос о том, обусловлено ли его решение разрешить обучение в американских университетах 600 тыс. китайских студентов в течение двух лет тем, что это пойдет на пользу США, или же это является лишь элементом его тактики ведения переговоров с Пекином. Президент США в ответ подчеркнул наличие у него "очень хороших отношений" с председателем КНР Си Цзиньпином. "Я считаю очень оскорбительным для страны, когда вы говорите ее руководству, что вы не будете принимать их студентов", - подчеркнул Трамп, выразив мнение о том, что отказ от студентов из КНР "навредил бы системе".

    У него также поинтересовались, ждет ли он от Китая каких-либо жестов в ответ на решение о допуске к обучению в США китайских студентов. "Нет, мне ничего не нужно взамен. У нас все хорошо, они платят нам миллиарды долларов", - подчеркнул Трамп. "Я думаю, что ладить со странами - это хорошо, а не плохо, особенно - с ядерными державами", - заявил Трамп, изложив в очередной раз позицию, согласно которой конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы он оставался во главе американской администрации по итогам президентских выборов 2020 года в США. 

