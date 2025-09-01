    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Tramp: Nüvə gücləri ilə münasibətləri yaxşı saxlamaq vacibdir

    Digər ölkələr
    • 01 sentyabr, 2025
    • 00:43
    Tramp: Nüvə gücləri ilə münasibətləri yaxşı saxlamaq vacibdir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp nüvə gücləri ilə yaxşı münasibətlərin saxlanmasının vacib olduğunu deyib.

    "Report"un xəbərinə görə, o, bu barədə "The Daily Caller" portalına müsahibəsində bildirib.

    Trampdan xüsusən 600 min çinli tələbənin iki il müddətinə Amerika universitetlərində təhsil almasına icazə verməsinin ABŞ-yə fayda gətirməsi ilə bağlı olması, yoxsa bunun, onun Pekinlə danışıqlarda sadəcə taktika elementi olub-olmadığı soruşulub. ABŞ Prezidenti cavabında Çin Sədri Si Cinpinlə çox yaxşı münasibətə malik olduğunu vurğulayıb.

    "Mən bir ölkə rəhbərliyinə tələbələrini qəbul etməyəcəyimizi söyləməyi olduqca təhqiramiz hesab edirəm", - Tramp deyib. O, Çindən gələn tələbələrdən imtinanın sistem üçün zərərli olacağı fikrini ifadə edib.

    Ondan həmçinin çinli tələbələrin ABŞ-də təhsil almasına icazə verilməsi qərarına cavab olaraq Çindən hər hansı jest gözlədiyi soruşulub. "Xeyr, əvəzində heç nə istəmirəm. Bizdə hər şey yaxşıdır, bizə milyardlarla dollar ödəyirlər", - Tramp vurğulayıb.

    "Düşünürəm ki, ölkələrlə yola getmək yaxşıdır, xüsusilə də nüvə gücləri ilə ölkələrlə anlaşmaq", - Tramp deyib. O, bildirib ki, 2020-ci ildə ABŞ prezident seçkilərində Amerika administrasiyasının başında qalsaydı, Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin qarşısını ala bilərdi.

    Donald Tramp   Nüvə gücləri   Çin  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Трамп заявил о важности поддержания хороших отношений с ядерными державами

    Son xəbərlər

    01:53

    İŞİD-in keçmiş yaraqlılarının 230-dan çox ailəsi Suriyadan İraqa aparılıb

    Digər ölkələr
    01:21

    "Naxtel" MMC telekommunikasiya xidmətlərini dayandıracaq

    İKT
    01:14

    Alimlər: Atlantik okeanında güclü zəlzələ zonası formalaşıb

    Elm və təhsil
    00:43

    Tramp: Nüvə gücləri ilə münasibətləri yaxşı saxlamaq vacibdir

    Digər ölkələr
    00:15

    Bu gündən Azərbaycanda balıq ovuna icazə verilir

    ASK
    00:09

    KİV: Avropa liderləri Parisdə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    23:54

    Qubanın Xaspolad kəndində bələdiyyə ərazisində və yaşayış evində yanğın olub

    Hadisə
    23:47
    Foto

    Goranboyda yol qəzasında xəsarət alanların durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    23:17

    Riçardas Lapaitis Bakı-Ağdam dəmiryolu haqqında: Arzu onilliklər sonra gerçəkləşdi

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti