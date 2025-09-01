Tramp: Nüvə gücləri ilə münasibətləri yaxşı saxlamaq vacibdir
- 01 sentyabr, 2025
- 00:43
ABŞ Prezidenti Donald Tramp nüvə gücləri ilə yaxşı münasibətlərin saxlanmasının vacib olduğunu deyib.
"Report"un xəbərinə görə, o, bu barədə "The Daily Caller" portalına müsahibəsində bildirib.
Trampdan xüsusən 600 min çinli tələbənin iki il müddətinə Amerika universitetlərində təhsil almasına icazə verməsinin ABŞ-yə fayda gətirməsi ilə bağlı olması, yoxsa bunun, onun Pekinlə danışıqlarda sadəcə taktika elementi olub-olmadığı soruşulub. ABŞ Prezidenti cavabında Çin Sədri Si Cinpinlə çox yaxşı münasibətə malik olduğunu vurğulayıb.
"Mən bir ölkə rəhbərliyinə tələbələrini qəbul etməyəcəyimizi söyləməyi olduqca təhqiramiz hesab edirəm", - Tramp deyib. O, Çindən gələn tələbələrdən imtinanın sistem üçün zərərli olacağı fikrini ifadə edib.
Ondan həmçinin çinli tələbələrin ABŞ-də təhsil almasına icazə verilməsi qərarına cavab olaraq Çindən hər hansı jest gözlədiyi soruşulub. "Xeyr, əvəzində heç nə istəmirəm. Bizdə hər şey yaxşıdır, bizə milyardlarla dollar ödəyirlər", - Tramp vurğulayıb.
"Düşünürəm ki, ölkələrlə yola getmək yaxşıdır, xüsusilə də nüvə gücləri ilə ölkələrlə anlaşmaq", - Tramp deyib. O, bildirib ki, 2020-ci ildə ABŞ prezident seçkilərində Amerika administrasiyasının başında qalsaydı, Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin qarşısını ala bilərdi.