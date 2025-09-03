Трамп заявил о предстоящем разговоре с Путиным в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом Трамп заявил в ходе встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

"Я очень скоро проведу с ним (Путиным - ред.) разговор и узнаю, что именно мы будем делать. Мы предприняли очень жесткие меры, как вы знаете. Но я поговорю с ним в ближайшие дни, и тогда станет ясно. Я точно узнаю, что происходит", - сказал Трамп.

При этом американский лидер вновь повторил, что изначально считал конфликт между Россией и Украиной "легким в решении", однако ситуация оказалась значительно сложнее.