Трамп заявил о предстоящем разговоре с Путиным в ближайшие дни
Другие страны
- 03 сентября, 2025
- 20:21
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Как передает Report, об этом Трамп заявил в ходе встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.
"Я очень скоро проведу с ним (Путиным - ред.) разговор и узнаю, что именно мы будем делать. Мы предприняли очень жесткие меры, как вы знаете. Но я поговорю с ним в ближайшие дни, и тогда станет ясно. Я точно узнаю, что происходит", - сказал Трамп.
При этом американский лидер вновь повторил, что изначально считал конфликт между Россией и Украиной "легким в решении", однако ситуация оказалась значительно сложнее.
